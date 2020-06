Dados Coronavirus Andradas

Infelizmente mais uma vez começamos esta edição com os números crescendo na estatística do coronavirus. De acordo com a secretaria estadual de saúde casos e mortes por covid-19 aumentaram em quase 70 % nos últimos 15 dias no Sul de Minas. Poços de Caldas ultrapassa cem pacientes positivos, Minas superou a marca de 500 mortes pelo coronavírus. O número de casos confirmados subiu de 21 mil 728 para 22 mil e 24. Vamos agora aos dados atualizados de Andradas