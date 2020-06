Santa Casa de Andradas conseguiu fazer o pagamento do décimo terceiro salário

Outra boa notícia é que a santa casa conseguiu fazer o pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do ano de 2019 que estava atrasado. A representante Pilar de Castro falou com a nossa equipe de reportagem sobre este assunto