Quero Saber – Prefeito de Ibitiura de Minas Alexandre Borges

A TV Andradas apresenta em períodos diferentes o quadro “Quero Saber” – que tem como objetivo trazer questionamentos aos administradores municipais. Após a presença do prefeito de Andradas Rodrigo Lopes, agora é vez do prefeito de Ibitiura de Minas participar da nossa entrevista.No final do ano passado Ibitiura de Minas passou por um processo de eleição suplementar. Alexandre de Cássio Borges foi eleito com 62,19% dos votos. O administrador pegou o mandato já em andamento e em seus primeiros meses de governo se deparou com o desafio de tomar decisões diante da pandemia do coronavirus.