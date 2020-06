Casos da Covid 19 avançam na região

A semana começou com o avanço do coronavírus em ritmo acelerado. De acordo com informações do Portal da Cidade as prefeituras de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, em parceria com a prefeitura de Estiva Gerbi, decretarão o fechamento do comércio e dos setores que foram autorizados a funcionar na Fase 2 do Plano São Paulo do governo João Dória, a partir do início de junho. Mogi Mirim ficou sem leitos de UTI na sexta-feira. Mogi Guaçu tem mais de 400 casos positivos de coronavírus.

Em Espírito Santo do Pinhal mais um paciente testou positivo e outros dez foram notificados como suspeitos. De acordo com o último boletim(22/06) no município são 44 casos, sendo que 27 estão curados. Em Santo Antonio do Jardim são 16 casos confirmados e 11 recuperados.

Em Andradas foram confirmados mais três casos nesta segunda-feira. Segundo informações da prefeitura dois destes pacientes formam um casal, sendo que um deles está internado em Poços de Caldas por recomendações devido a outros problemas de saúde. A suspeita é que o vínculo epidemiológico seja da cidade de São João da Boa Vista, pois esteve recentemente lá. A outra pessoa que mora na mesma casa está em isolamento com sintomas leves. Ainda de acordo com a prefeitura o terceiro paciente esteve em Goiás. A boa notícia é que 11 pessoas estão recuperadas.

A orientação é que a população tenha consciência e siga as recomendações preventivas, entre elas o uso de máscaras, higienização das mãos e quem puder, sair de casa somente se necessário.

