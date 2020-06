24 de junho – Dia de São João

Hoje é dia de celebrar um dos santos mais populares da tradição católica. São João Batista foi o precursor de Jesus e batizou o filho de Deus nas águas do Rio Jordão. Além disso, foi o responsável pela conversão de milhares de pessoas através do batismo.

Dentro da tradição religiosa, São João tem uma reverência especial, pois com exceção de Jesus Cristo e Maria que são celebrados os dias do nascimento e a assunção, é o único santo em que se celebra também essas duas datas, sendo a do seu martírio no dia 29 de agosto.

Em Andradas existe apenas uma comunidade dedicada a São João Batista, que fica localizada no Distrito da Gramínea. Na região é o padroeiro da cidade de São João da Boa Vista (SP). Devido a pandemia as tradicionais comemorações tiveram que ser canceladas. De acordo com a programação da Diocese será realizada hoje uma Celebração Eucarística presidida pelo Bispo Diocesano Dom Vilar e concelebrada pelo padre Claudemir Canela às 19h30 com transmissão pelas redes sociais.

Foto: Igreja do Distrito da Gramínea