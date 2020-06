68% dos contribuintes entregaram as declarações de IRPF em Poços de Caldas

68% dos contribuintes entregaram as declarações de IRPF em Poços de Caldas

A Receita Federal recebeu até hoje (24/06) 22.457 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020 na cidade de Poços de Caldas. De acordo com o delegado e auditor fiscal Michel Lopes Teodoro a expectativa é que sejam entregues 33 mil declarações na cidade.

Na jurisdição de Poços de Caldas, que abrange 26 municípios, foram entregues 55.594 declarações. De acordo com os dados da região os números são:

Andradas – 3.632 declarações

Caldas – 901

Ibitiura de Minas – 174

Ipuiuna – 834

Santa Rita de Caldas – 664

Em Minas Gerais, a Receita recebeu 2.131.802 declarações. Faltam apenas seis dias para o término do prazo de entrega, que termina em 30 de junho. As orientações estão disponíveis no site: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020

Fonte: Receita Federal – Poços de Caldas