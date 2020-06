Empresários que atuam com eventos buscam novas alternativas de renda para manter as contas em dia

Entre os setores fortemente impactados pelas restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus, no Brasil e no mundo, está o de eventos e entretenimento. Dentro dessa cadeia produtiva, que envolve empresas de locações de espaços e materiais, artistas, produtores, operadores de som, técnicos de diversas áreas, entre outros, os prejuízos têm sido ainda contabilizados. Foi um dos primeiros segmentos a fechar, devido à característica que envolve invariavelmente a aglomeração do público.