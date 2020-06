Professores de Andradas relatam sobre os desafios de trabalhar com as aulas online

A pandemia do coronavírus chegou no Brasil e todos os estudantes e educadores tiveram que se adaptar ao isolamento social permanecendo em casa ou seja, a rotina da escola agora é somente online. Mas como será que os profissionais fizeram para se adequarem a esta nova realidade? Muitos deles não estavam tão acostumados a trabalhar com a internet e as plataformas digitais. Nossa equipe de reportagem conversou com alguns professores e também com uma diretora de um colégio para relatar como está sendo esta nova realidade.