Acidente com vítima fatal é registrado entre Poços e Águas da Prata

Na noite desta quarta-feira (24/06) por volta das 20 horas, um grave acidente foi registrado na rodovia que liga Poços de Caldas-MG a Águas da Prata-SP, há aproximadamente dois quilômetros após a divisa dos municípios já no estado de São Paulo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o caminhão com placas de Toledo-PR estava carregado de granito quando o motorista teria perdido o controle na curva, onde capotou. Os dois ocupantes ficaram presos às ferragens.

Com o auxílio de um guincho os profissionais realizaram o resgate das vítimas, sendo que o passageiro já estava sem vida. O motorista apresentava diversos ferimentos, sendo encaminhado para o Hospital de São João da Boa Vista-SP. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele, que segue internado. De acordo com a ocorrência não foram encontradas documentações dos ocupantes para identificá-los.

O trabalho teve a participação dos bombeiros de Poços de Caldas e São João da Boa Vista, além da presença da Polícia Militar e representantes da concessionária que administra a rodovia.

Fotos e informações: Imprensa Bombeiros