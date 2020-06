Arma irregular é apreendida em Andradas

Nesta quarta-feira (24/06) a Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram em operação conjunta mandado de busca e apreensão na Vila Buzato. No local foram apreendidos uma arma de fogo, modelo escopeta, calibre 12, sete cartuchos intactos de munição Cal 12 e 03 cadernos com anotações de comércio de gado bovino. A arma e as munições foram encontradas em uma prateleira que fica na garagem, os cadernos estavam no escritório.

De acordo com o boletim de ocorrências o dono da residência informou que os materiais são de propriedade do seu filho, maior de idade, que não se encontrava no local. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Foto: Imprensa PM