Escolas de idiomas mantém a rotina online para os alunos não deixarem de praticarem

De todos os aprendizados decorrentes da pandemia do novo coronavírus, “aprender a aprender” é o maior desafio. As atividades presenciais tiveram de ser substituídas pela internet. Em casa é preciso desviar das interrupções, barulhos e dos espaços inadequados. As escolas de inglês encontraram alternativas para manter a atenção dos alunos e continuar a rotina de trabalho.