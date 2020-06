Jovens cantores e músicos de várias denominações evangélicas se unem para promover a Live do Bem

Um bonito gesto. Alguns jovens e músicos de várias denominações evangélicas se uniram para promover a Live do Bem, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para os trabalhos missionários que são realizados no sertão baiano, na África e também com as famílias carentes de Andradas. O evento virtual está programado para acontecer na noite da próxima sexta- feira – dia 26 de junho.