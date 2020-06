TAMOIO II: PRF detém quadrilha no Sul de Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro homens que integram uma quadrilha que atuava no Sul de Minas Gerais. O grupo foi detido ontem (24/06) durante fiscalização da Operação Tamoio II, na BR 459, no KM 29, no município de Caldas (MG).

De acordo com informações da PRF foi dada ordem de parada a um veículo Fiat/Uno que estava ocupado por quatro homens. Após tentativa de fuga por uma estrada vicinal, o automóvel foi abordado.

Durante a vistoria no veículo foram encontradas em seu interior duas armas de fogo, estando uma municiada com seis munições aparentemente intactas, dois punhais, lacres (utilizados usualmente em roubos para amarrar vítimas) além de lanternas, binóculos e uma touca ninja.

Foi feito contato com a Polícia Civil de Minas Gerais que relatou que três dos indivíduos são conhecidos no meio policial pelo cometimento de crimes e possuem vários mandados de prisão em aberto. Eles foram detidos e encaminhados, junto com o material apreendido para a Polícia Civil.

Fotos e informações – PRF