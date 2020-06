Coronavírus: Andradas e região

Os casos de coronavírus estão em constante crescimento. De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde Minas Gerais tem 32.769 confirmações da Covid 19 e o registro de 806 mortes. 19.466 pessoas estão recuperadas da doença. A orientação do Governo do Estado é reforçar as medidas preventivas, sugerindo que as prefeituras suspendam os serviços que possam provocar aglomerações. A Polícia Militar também assumiu o papel de fiscalizar o uso de máscaras, com orientação da comunidade em caráter educativo.

De acordo com dados divulgados no boletim desta quinta-feira pela Prefeitura de Andradas o município tem 17 casos de coronavírus, sendo que 12 pessoas já estão recuperadas. O paciente confirmado ontem trabalha em Mogi Guaçu (SP) e a testagem apontou que está no final do período infeccioso. Apesar deste resultado ainda está em isolamento, pois ainda apresenta alguns sintomas. Também foi publicado que duas pessoas estão internadas em Poços de Caldas no Hospital Santa Lucia. Um paciente testou positivo. O outro teve resultado negativo pelo teste rápido, mas está em monitoramento.

Nas cidades da região, de acordo com os boletins divulgados pelas prefeituras nesta quinta-feira, os números são:

Poços de Caldas – 155 casos confirmados / 96 recuperados / 05 óbitos

E.S. do Pinhal – 51 casos confirmados / 28 recuperados / 03 óbitos

S.A. Jardim – 17 casos confirmados / 14 recuperados / 02 óbitos