Mais três casos da Covid 19 são confirmados em Andradas

Dados preocupantes foram divulgados no boletim da Prefeitura de Andradas nesta sexta-feira (26/06). De acordo com o balanço o município conta agora com 20 casos da Covid 19.

Dos três confirmados hoje um dos pacientes tem vínculo com outra pessoa que já estava contaminada, ou seja, uma transmissão comunitária. O outro é um funcionário público, mas que não pertence a equipe da Secretaria de Saúde. E o terceiro caso confirmado é de um proprietário de estabelecimento comercial.

Ainda segundo a publicação, Andradas tem 50 pessoas em monitoramento. Um dos pacientes que estava internado em Poços de Caldas teve alta e continua o tratamento em casa. A outra pessoa monitorada permanece sendo acompanhada no Hospital Santa Lucia. Na Santa Casa de Andradas não há pacientes internados por consequência do coronavírus.

Mais um dado divulgado hoje é o número de pessoas curadas, que chega a 14. O prefeito Rodrigo Lopes ressaltou a importância das ações preventivas. Relatou durante o boletim que os andradenses devem evitar aglomerações em eventos sociais, como aniversários ou outros tipos de festas. Além disso, relata que não é período de receber visitas e que as barreiras sanitárias continuam e devem ser respeitadas. “A maioria dos casos positivos que a gente teve aqui, ou tiveram relação com pessoas, contato com pessoas fora de Andradas, ou tiveram as visitas que não deveriam”, afirma Rodrigo.