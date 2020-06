Núcleo de Controle de Zoonoses oferece castração gratuita

Recentemente foi inaugurado em Andradas o Núcleo de Controle de Zoonoses “Anália Barbosa de Lima”, que vai oferecer diversos serviços relacionados ao combate de doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos, além de trabalhos de controle da população de cães e gatos. O médico veterinário responsável pelo local é o Dr. Leandro Afonso Fernandes.

De acordo com informações da seção de Vigilância em Saúde Ambiental está sendo iniciado a formação de cadastro para castração de cães e gatos, prioritariamente fêmeas, com idade entre 03 a 10 anos e que estejam em bom estado de saúde. O serviço será prestado gratuitamente após uma triagem realizada através do cumprimento de um requisito: o responsável pelo animal deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3731- 4362.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas