Polícia Civil prende suspeito de aplicar série de golpes imobiliários

Um homem investigado por aplicar uma série de golpes de estelionato na cidade de Poços de Caldas foi preso preventivamente, nessa quarta-feira (24), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme apurações, o suspeito negociava e formalizava, mediante contrato, a venda de terrenos e imóveis que não lhe pertenciam e, ainda, promovia a venda de terrenos para mais de uma pessoa. As vítimas, após pagarem o valor combinado e tentarem registrar o imóvel em seus nomes junto ao cartório descobriam que a propriedade não pertencia ao golpista e que, muitas das vezes, já havia moradores ocupando o terreno objeto de negociação.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos que serão utilizados para instruir as investigações. O suspeito, acompanhado do advogado, foi interrogado e encaminhado ao Sistema Prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil contabilizou, até o momento, 16 vítimas que registraram a ocorrência policial e formalizaram representação criminal contra o suspeito. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 300 mil. Outras pessoas podem ter caído no golpe. A orientação é para que procurem a delegacia.

Outra recomendação é que os interessados em adquirir um imóvel adotem procedimentos para confirmar se o objeto de venda realmente pertence ao vendedor, o que pode ser verificado junto ao cartório de registro de imóveis, ou procurem um corretor de imóveis credenciado para proporcionar segurança jurídica à negociação.

Em caso de suspeitas de fraude, procure a delegacia mais próxima.

Fonte: PCMG