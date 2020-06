Corpo de Bombeiros controla incêndio em vegetação em Poços de Caldas

Os bombeiros verificaram que o incêndio estava prestes à atingir duas redes de comunicação, bem como um pequeno estábulo que, por sorte, não tinha nenhum animal. Os bombeiros tiveram que agir rápido para conter as chamas que estavam também atingindo a copa de algumas árvores. A ação dos bombeiros durou cerca de 1h30, sendo utilizados apenas abafadores para o combate direto às chamas.

Os profissionais tiveram que ter cuidado redobrado com a própria segurança, visto que o incêndio era em área de declive e com baixa luminosidade, com risco também de ataque por animais peçonhentos.

Não se sabe as causas do incêndio, suspeitando-se de ser oriundo da ação humana.Área queimada de aproximadamente 18 hectares.

O Corpo de Bombeiros reforça a situação de que provocar queimadas é crime, com previsão de reclusão de acordo com a Lei de Crimes Ambientais.

Informações e vídeo : Corpo de Bombeiros