Duas pessoas morreram na noite desta sexta-feira em um acidente em Congonhal

Nesta sexta-feira ( 26/06) por volta das 18h55, no KM 83,3 da BR 459, no município de Congonhal/MG, houve uma batida envolvendo dois veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal o caminhão MB/Axor, de Duque de Caxias/RJ seguia no sentido de Congonhal para Pouso Alegre, quando invadiu a contramão e bateu de frentr no veículo GM/Astra, de Congonhal/MG, que transitava no sentido oposto. O condutor do Caminhão de 62 anos e o passageiro de 27 anos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, e passam bem. O condutor do automóvel GM/Astra, G. A. M. P, de 18 anos e o passageiro G. F. P. S, também de 18 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.Imagens de uma câmera de segurança mostra o momento do acidente. Estiveram presentes no atendimento da ocorrência: Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Poços de Caldas/MG; Polícia Militar de Congonhal, Corpo de Bombeiros, SAMU e Perícia da Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados para o IML de São Lourenço/MG

Informações e Foto : Polícia Rodoviária Federal