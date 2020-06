Frente Fria muda o tempo em Andradas

Uma frente fria chega a Minas Gerais neste final de semana e, com ela, a previsão é de queda nas temperaturas, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo o site clima tempo, Andradas nesse sábado o dia vai ser de sol com muitas nuvens.Com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima deve chegar aos 12°c e a máxima em 20°c. Com uma probabilidade de 90% de chuva.