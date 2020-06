Andradas sem máscaras: ainda existem pessoas resistentes ao equipamento de proteção

Hoje, 29 de junho, foi o primeiro dia de obrigatoriedade do uso de máscaras em vias públicas. O decreto lançado no final de semana pela Prefeitura de Andradas estabelece que todos precisam estar com o equipamento de proteção ao sair pelas ruas. Apesar desta determinação, ainda existem pessoas resistentes e circularam por aí sem o acessório.

A prevenção é o principal caminho para evitar o coronavírus, que avança fazendo vítimas por todo o país. A Prefeitura de Poços de Caldas informou que neste domingo foi registrada a morte de uma paciente de Andradas que estava em tratamento em unidade de terapia intensiva de hospital que atende pelo SUS. De acordo com a publicação era hipertensa e diabética. O resultado do exame analisado na Funed, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, é aguardado para confirmar ou descartar o diagnóstico de Covid-19.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, divulgado às 10 horas da manhã, Minas Gerais tem 43.864 casos confirmados, sendo 25.154 pacientes recuperados. Os óbitos chegam a 918. Nas cidades da região os números são:

Andradas – 20 casos confirmados / 14 recuperados

Poços de Caldas – 172 casos confirmados / 06 óbitos

Ibitiura de Minas e S.R. de Caldas – nenhum caso confirmado

Outros detalhes serão apresentados no Telejornal Integração, às 19 horas. Assista pelo canal 36 em tv aberta, Telemídia TV, site tvandradas.com.br ou pelo aplicativo em seu celular.