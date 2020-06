Mesmo com a obrigatoriedade do suo de máscaras ainda existem pessoas resistentes.

Mesmo com a obrigatoriedade do suo de máscaras ainda existem pessoas resistentes.

O aumento dos casos da COVID 19 em todo o país tem obrigado os municípios a tomarem medidas mais duras. Algumas capitais optaram pelo recuo da flexibilização do comércio, permitindo apenas os serviços considerados essenciais. Em Andradas as lojas e empresas continuam funcionando normalmente, deste que sigam as recomendações preventivas. Uma das novidades é que a partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras, inclusive nas vias públicas.