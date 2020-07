Dados da Covid-19 em Andradas

A secretaria estadual de saúde atualizou na manha desta terça-feira os números relacionados ao coronavírus. Ao todo Minas Gerais tem mais de 45 mil casos confirmados, sendo 965 mortes por Covid 19. 26.432 estão recuperadas da doença. No Sul de Minas Pouso Alegre lidera lista com 322 registros e quatro mortes.Aqui na região Poços de Caldas tem 179 casos confirmados, com seis óbitos e 105 curados. Ibitiura de Minas e Santa Rita de Caldas nãos registraram vitimas.Nas cidades vizinhas que pertencem ao estado de São Paulo de acordo com a ultima atualização em Espirito Santo do Pinhal são 62 casos positivos da Covid – 19, 32 recuperados e 03 óbitos. Em santo Antônio do jardim 17 casos confirmados, 14 curados e dois óbitos.Vamos ver agora os dados atualizados de Andradas divulgados hoje pela prefeitura