Jornalista de Andradas participa de treinamento na Folha

O jornalista andradense João Guilherme Bretas já iniciou sua participação no 64º Programa de Treinamento em Jornalismo Diário em veículo de comunicação de grande credibilidade no país: Folha de São Paulo. O estágio teve início no dia 08 de junho e é a primeira edição realizada completamente online, seguindo as medidas de isolamento social.

Durante o treinamento, os participantes vão ter aulas de jornalismo diário, direito, economia e língua portuguesa, além de produzirem uma reportagem final que será publicada no jornal. O coordenador desta turma é o repórter especial Ricardo Balthazar.

Saiba mais: https://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2020/06/16/folha-recebe-nova-turma-de-treinamento-em-jornalismo-diario/