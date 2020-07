Dados coronavírus em Andradas

Nas cidades mineiras da região de acordo com a ultima atualização da secretaria estadual de saúde em Poços de Caldas são 198 casos confirmados da Covid- 19, 114 recuperados e seis óbitos. Ibitiura de Minas ainda esta livre da Covid – 19. Em Santa Rita de Caldas dois casos foram confirmados nesta semana. De acordo com publicação da prefeitura os pacientes estavam em quarentena em outra cidade há quase um mês onde ainda permanecem,ou seja, o contágio não partiu do município. Nas cidades paulistas Espirito Santo do Pinhal tem 66 casos positivos da Covid- 19, 34 pessoas curadas e 03 óbitos. Em Santo Antônio do Jardim são 18 casos confirmados, 14 recuperados e duas mortes.Vamos agora aos dados da Covid- 19 de Andradas atualizados no boletim desta quarta-feira