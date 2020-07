Ladrões são presos após furto de loja no centro de Andradas

Na madrugada desta quinta-feira, por volta de 01h15, a polícia militar foi informada de furto em uma loja de roupas localizada na rua Coronel Oliveira. Uma das portas estava quebrada, além da bagunça deixada no interior do estabelecimento. De acordo com o boletim de ocorrências os ladrões furtaram dez shorts jeans e dinheiro que ficou no caixa para troco no próximo dia de funcionamento.

Durante o desenrolar da ocorrência os policiais foram informados via 190 que um dos envolvidos teria entrado em sua residência levando consigo várias peças de roupas.

Os dois ladrões foram presos e confessaram o crime. Eles estavam dormindo, cada um em sua residência, durante a abordagem. Os policiais entraram nos imóveis após autorização de seus familiares. Parte dos produtos furtados foi devolvida. O restante foi usado para pagamento de dívidas de drogas.

Após a abordagem aconteceu a prisão em flagrante e o encaminhamento para o plantão de Polícia Civil.

Informações – Polícia Militar