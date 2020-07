Polícia Civil retoma provas de legislação para CNH nas UAIs

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) retomou nesta quarta-feira (1/7), em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), os exames de legislação de trânsito para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). A volta dos testes foi planejada, observando os protocolos de Saúde voltados ao contingenciamento da covid-19.

De acordo com a chefe da Divisão de Habilitação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), Flávia Portes, a medida visa atender aos candidatos que buscam concluir o processo para obtenção de CNH, mas exige cautela. “O retorno observará os protocolos para conter a disseminação da doença e o total de marcações para os testes será reduzido”, explica.

O superintendente da Central de Canais de Atendimento da Seplag, Reginaldo Carvalho, observa que a iniciativa significa mais uma ampliação do atendimento às demandas da população. “Neste momento de pandemia, a retomada é um avanço na entrega dos serviços essenciais para os cidadãos mineiros, de forma segura e organizada”, afirma.

Exigências

Para realizar as provas de legislação, o candidato deve ter concluído o curso técnico-teórico em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado ao Detran-MG. A data e o horário do teste podem ser agendados no site www.detran.mg.gov.br ou no CFC.

No dia indicado, o candidato deve comparecer à UAI somente no horário marcado, utilizando máscara. Para fazer a prova, ele precisa apresentar documento de identificação e comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

Informações : Agência Minas