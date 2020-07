Missas com presença dos fieis retornam em agosto

O arcebispo metropolitano de Pouso Alegre Dom José Luiz Majella Delgado divulgou na manhã desta sexta-feira (3) o Plano de retomada gradual das atividades litúrgicas e pastorais da arquidiocese em tempos de pandemia da COVID 19. Este será um período de transição, com a retomada em fases. A aplicação depende das condições sanitárias do momento e também das orientações da Secretaria de Saúde e Vigilância sanitária de cada município.

O retorno das celebrações da Santa Missa com a presença de fiéis será em agosto, sendo a primeira missa celebrada na Catedral Metropolitana no dia 1º de agosto. Nas paróquias, as missas retornam no dia 2 de agosto. De acordo com as normas dentro das Igrejas devem permanecer um número reduzido de fieis. As pessoas que fazem parte do grupo de risco, como doentes e idosos acima dos 60 anos, assim como as crianças que ainda fizeram comunhão, devem permanecer em suas casas e acompanhar pela tv ou redes sociais. Também foi determinado para todos o uso de máscaras, higienização das mãos e a distância mínima de dois metros entre as pessoas.

“Oferecemos um plano de retomada em sintonia com as orientações da CNBB, que acontecerá por fases, em um processo gradual, sempre em permanente diálogo dos párocos com as autoridades sanitárias de cada município da Arquidiocese, para sua efetivação de acordo com as condições de cada realidade. Por isso, nenhuma paróquia iniciará a execução deste plano sem antes apresentá-lo à Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária do município, solicitando por escrito sua validação, que deve ser afixada em todos os locais de sua execução e conservadas no arquivo paroquial para fins jurídicos e documentais. O plano prevê a preparação das equipes e elementos necessários para esse retorno, bem como a avaliação e o alargamento das possibilidades, assim que cada etapa for bem sucedida. No entanto, em havendo necessidade de revogação ou recuo em alguma das decisões aqui elencadas, por razões justas, sobretudo aquelas ligadas efetivamente à defesa da vida das pessoas, eles serão feitos”, disse dom Majella.

Informações – Arquidiocese de Pouso Alegre