TV Atende Dia do Bombeiro Subtenente Rogério

Dois de julho é uma dia especial – Dia do Bombeiro. Os primeiros registros dos serviços do corpo de bombeiro no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o imperador Dom Pedro II assinou um decreto para diminuição dos incêndios e com a criação do corpo provisório de bombeiros da corte inaugurado no Rio de Janeiro.Hoje os bombeiros possuem missões que vão além de combater o fogo.