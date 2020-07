Universidade Aberta – UAITEC – encerra as atividades em Andradas após comunicado do governo

Universidade Aberta – UAITEC – encerra as atividades em Andradas após comunicado do governo

O WhatsApp é um canal de ligação direta do telespectador com a equipe de jornalismo da ANTV. E há alguns dias nós recebemos uma sugestão de pauta sobre o UAITEC com questionamentos se as atividades irão retornar. A unidade localizada em Andradas está fechada desde o início da pandemia.