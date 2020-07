Andradas registra 24 casos da Covid 19

Os números de casos da Covid- 19 continuam aumentando em Minas Gerais. A divulgação da secretaria de estado da saúde indica 83 novos casos da doença em 23 cidades. Só no Sul de Minas 10 pessoas morreram por causa da Covid-19. Esse número aumenta a estatística com 1.282 mortes no estado, em nossa região a cidade com mais casos é Pouso Alegre sendo 394 registros e sete mortes. Poços de Caldas tem 243 casos e seis mortes. Vamos agora aos números atualizados da Covid- 19 em Andradas.