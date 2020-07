Poços de Caldas: PCMG prende suspeito de cometer diversos estupros

Na manhã desta quarta-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Poços de Caldas, prendeu um homem, de 56 anos, suspeito de ter praticado vários estupros de vulnerável (contra crianças e adolescentes) nos últimos anos. Até o momento, a PCMG conseguiu identificar sete vítimas.

Há alguns dias, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, noticiando que o acusado teria abusado sexualmente de uma jovem portadora de necessidades especiais, dentro de uma Organização Não Governamental (ONG), onde o homem trabalhava. Diante disso, policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Poços de Caldas iniciaram as diligências para verificar a informação.

Com a realização de oitivas no inquérito policial, foi constatado que o suspeito teria abusado não só da jovem portadora de necessidades especiais, mas também de várias outras mulheres, grande parte sendo crianças e adolescentes. Todas as vítimas ouvidas confirmaram os abusos sofridos.

Diante disso, foi representada pela expedição de mandado de prisão em desfavor do suspeito, sendo tal medida prontamente deferida pela Justiça. O acusado chegou a fugir de Poços de Caldas, ficando na condição de foragido. Contudo, a PCMG prosseguiu as investigações e identificou que ele estaria se escondendo em um sítio, na zona rural de São Sebastião da Grama (SP).

Assim, na manhã desta quarta-feira (8), o Delegado Hernanni Perez Vaz e os Investigadores Paulo Silva, Marcos Paulo, Milan e Filipe compareceram ao local, onde o suspeito foi localizado e preso.

O suspeito foi ouvido na Delegacia Regional de Polícia Civil em Poços de Caldas e, em seguida, foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Fotos e informações – Polícia Civil