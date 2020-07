Prefeitura de Andradas toma medidas após paciente ter internação recusada em Poços de Caldas

Durante o boletim do coronavírus divulgado diariamente no facebook da prefeitura o prefeito Rodrigo Lopes falou sobre essa situação e também relatou que a família de outro paciente de Andradas também passou por constrangimentos na Santa Casa de Poços de Caldas neste final de semana. Trata se de um homem com quadro de hemorragia gastrointestinal, que após passar a noite ao lado de pacientes com a Covid-19 conseguiu ser transferido para outra ala.