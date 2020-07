Um dia doce para comemorar 07 de julho é o dia do chocolate

07 de julho é considerado o dia mundial do chocolate. Não se sabe ao certo o motivo da escolha para celebrar esta data, no entanto acredita-se que marque a introdução do chocolate na Europa, por volta do século 15. Também existem relatos de que os maias e os astecas foram os pioneiros no cultivo do cacau. De lá para cá, o produto foi conquistando paladares de pessoas de todas as idades ao redor do planeta. Neste dia especial vamos conhecer o trabalho de uma empresa muito conhecida aqui em Andradas que utiliza o chocolate para fazer as suas delícias. É a Ganache Doceria Artesanal