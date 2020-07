Dados Atualizados do Coronavírus em Andradas

Coronavírus – de acordo com dados divulgados pela secretaria estadual de saúde Minas Gerais tem 64 mil e 35 casos confirmados de coronavírus, sendo 1.355 mortes. 40.731 pessoas estão recuperadas da doença.

Nas cidades da região Poços de Caldas tem 255 casos confirmados, 166 pacientes curados. E infelizmente a equipe da Santa Casa de Poços está de luto, a funcionária do setor de lavanderia Rosa Maria de Souza de 68 anos morreu na noite desta terça-feira vítima da Covid-19. Dona Rosa, como era chamada pelos colegas de trabalho, estava internada em um hospital particular. Essa morte é oitava confirmada em Poços, mas ainda não saiu no boletim epidemiológico da secretaria de saúde. O enterro de dona Rosa aconteceu na manhã desta quarta no cemitério da saudade. Nossos sentimentos a toda sua família.Vamos agora aos dados da Covid- 19 em Andradas divulgados no final da tarde desta quarta-feira