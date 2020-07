Coronavírus – Andradas tem mais de 30 casos confirmados

Nesta sexta-feira (10/07) os casos confirmados em Andradas subiram para 31. De acordo com a divulgação no boletim da prefeitura dos quatro casos novos confirmados, dois foram feitos de modo particular e outros dois por testes rápidos. Três pacientes têm vínculo epidemiológico com outra pessoa que já estava contaminada. O setor de saúde investiga a origem do quarto caso.

Ainda segundo o boletim um dos confirmados para Covid 19 é funcionário público, mas não pertence a Secretaria de Saúde. Além disso, este paciente não estava trabalhando presencialmente neste período. Com essas novas confirmações vem o reforço para que a população siga as recomendações: uso das máscaras, higienização das mãos, distanciamento, entre outras medidas importantes.

Mais uma informação importante é que o número de pacientes recuperados subiu para 23. E as duas pessoas que estão em tratamento no Hospital Santa Lucia apresentaram melhora no quadro de saúde.