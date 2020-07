Mais dois casos da COVID 19 são confirmados em Andradas

Neste sábado (11/07) a Prefeitura de Andradas divulgou a confirmação de mais dois positivos da Covid 19 no município. Agora o número de pessoas contaminadas chega a 33.

De acordo com as informações do boletim os novos pacientes fizeram os testes em laboratório e ambos tem vínculo com outra pessoa que já tinha testado positivo, ou seja, uma situação de transmissão comunitária.

Ainda segundo a publicação de hoje os números são: 55 monitorados, 416 notificações, nenhum caso aguardando resultado, 159 testes rápidos negativos, 10 pessoas em tratamento. Os dois pacientes que estão na UTI em Poços de Caldas apresentaram quadro de melhora. 23 pessoas estão curadas.