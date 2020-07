Duas pessoas morrem em acidente em São João da Boa Vista

PERDA PARA O ESPORTE – Um jovem que se destacou nos gramados do estádio JK em competições amadoras faleceu em acidente de trânsito neste final de semana. De acordo com informações do jornal “O Município” Luis Henrique Correia de 21 anos e o amigo Antonio Marcos Correa dos Santos de 31 anos estavam em um veículo em rodovia próximo a São João da Boa Vista (SP). Na madrugada de domingo o carro caiu em uma ribanceira, capotou e foi parar na canaleta de águas pluviais. Infelizmente os dois jovens não resistiram aos ferimentos.

O lateral direito Luisinho jogou pela equipe Esportiva Sanjoanense e participou de campanhas vitoriosas do clube, como o bicampeonato da Copa dos Campeões – Taça Tv Andradas, além de outras atuações pela equipe paulista. Nas redes sociais os diretores do clube lamentaram o falecimento do jovem jogador, que estaria no elenco do técnico Carmo Evangelista para o próximo Campeonato Amador Regional.