PM prende autores por descumprimento de medida sanitária em Poços de Caldas

Na noite deste domingo (12/07) na cidade de Poços de Caldas a Polícia Militar compareceu a Rua Francisco de Souza Pinto, Bairro Jardim Esperança, para verificar denúncia de baile funk, com presença de cerca de 50 pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e ouvindo música em alto volume, perturbando os demais moradores.

No local, percebendo presença policial, muitos correram para o interior de uma casa, onde foram abordados e retirados para serem devidamente identificados. Outra parte do grupo conseguiu fugir. Um autor do sexo masculino, maior de idade, foi preso em flagrante pelo crime de desacato e resistência, sendo necessário o uso de força física, prevista legalmente, para contê-lo e algemá-lo. Além disso, foi preso também por desobediência aos decretos municipal e estadual que proíbem a realização de eventos desse tipo, bem como aglomeração de pessoas. Outro autor, sexo masculino, maior de idade, recebeu voz de prisão por desacato, quando seu irmão era posto na viatura. Os autores foram liberados após a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência assumindo o compromisso de comparecerem em juízo.