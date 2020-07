Andradas registra o maior número de casos da Covid 19 em 24 horas

Nesta quarta-feira (15/07) foram confirmados seis novos casos da Covid 19 em Andradas. Isso significa que o número de pacientes positivos chegou a 44 no município. Entre as pessoas que apresentaram resultado para coronavírus está um profissional de saúde, servidor da Prefeitura.

De acordo com o prefeito de Andradas esta é maior quantidade de casos confirmados em um dia. Rodrigo Lopes também relatou que novas medidas serão tomadas com relação as pessoas que não estão atendendo as medidas preventivas. O setor vigilância em saúde tem autorização para registrar boletim de ocorrência contra aqueles que estão em monitoramento e não estão cumprindo as determinações de isolamento e distanciamento social. A atitude de sair de casa e colocar outras pessoas em risco vai na contra mão das medidas adotadas para o combate da Covid 19.