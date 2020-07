Nova rota: Moradores da zona rural vão ter outra opção acesso a Andradas

Os vereadores aprovaram o projeto e foi sancionada hoje a lei que prevê a criação dos cargos para abertura de processo seletivo para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De acordo com o prefeito Rodrigo Lopes a equipe vai atuar na Avenida João Domiciano da Costa que ficará liberada das 06h às 18h. “Aquela entrada vai ser exclusivamente para as pessoas da zona rural que estiverem com o cartão”, explicou durante boletim online.

A iniciativa visa facilitar o acesso e desafogar o trânsito nas outras barreiras sanitárias. O cartão de autorização pode ser solicitado em pontos físicos já estabelecidos ou no site da Prefeitura. A previsão é que o novo trecho seja liberado já nos próximos dias.

As vagas para o processo seletivo simplificado são para os cargos de auxiliar de segurança, fiscal de posturas, fiscal sanitário, psicólogo, enfermeiro e farmacêutico. De acordo com o edital as inscrições serão efetuadas exclusivamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Andradas, situado na Praça 22 de Fevereiro, no horário das 12h às 18h, pessoalmente ou por intermédio de procurador. ou via on line para o candidato que houver solicitado e comparecido no setor para liberação do usuário no sistema GRPWEB.

Outras informações: http://www.andradas.mg.gov.br/downloadsOficiais/124-editalpsscovidoficial.pdf?fbclid=IwAR18o74lzww9OcJGABtGJ5unBdPvd7FWExo0uv3xnWmV4eE1v0epmpvSoh8