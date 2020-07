Especial Festa Italiana – As famílias que foram homenageadas nas edições do evento

Momentos de boas recordações. Hoje vamos acompanhar a última matéria da retrospectiva da festa Benedetta Itália, que infelizmente neste ano não pôde ser realizada. Depois de conhecer um pouco da história do evento e rever as apresentações culturais é dia de relembrar as famílias que contribuíram com o desenvolvimento do município.