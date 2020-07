Andradas registrou mais 4 casos de coronavirus

Começamos esta edição e já vamos falar sobre o coronavírus, que infelizmente preocupa cada vez mais. Os casos da Covid- 19 estão em crescimento. Minas Gerais ultrapassou as 84 mil e 400 confirmações para coronavírus. Com 1 834 mortes. De acordo com a secretaria estadual de saúde 57 mil 930 pessoas estão recuperadas da doença.Vamos ver agora os números de Andradas divulgados no boletim da prefeitura