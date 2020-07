Lei beneficia profissionais que atuam na área cultural

Não há palco para se apresentar, não há galeria aberta para expor, não há feira para autografar e abraçar o público. É triste o cenário para a classe artística em meio à pandemia do coronavírus. Com o cancelamento de atividades para evitar aglomerações, multiplicam-se incertezas sobre como os profissionais da cultura irão se manter financeiramente no período de quarentena.