Polícia Civil investiga homem diagnosticado com Covid-19 que desrespeitou isolamento social

Nesta sexta-feira (17/07) a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial para apurar a conduta de um homem, de 21 anos, que teria participado de uma festa em Andradas com diversas pessoas depois de apresentar sintomas da Covid-19, desrespeitando orientação para permanecer em isolamento social. As informações relacionadas a este caso serão apresentadas em uma coletiva de imprensa com participação dos delegados Michele Cristine da Rocha e Fabiano Roberto Mazzarotto Gonçalves.

Em entrevista para a ANTV a gerente da Vigilância em Saúde Aparecida de Fátima Carvalho relatou que o setor recebeu uma lista oficial com os nomes das pessoas que participaram da confraternização. O documento é sigiloso e não será divulgado. “Tivemos sim um dos monitorados presentes nesta festa. Infelizmente foi um descumprimento desta pessoa, porém todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. As pessoas que participaram estão sendo orientadas. E a pessoa monitorada também foi orientada a permanecer em isolamento domiciliar”, explica a profissional.