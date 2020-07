Início do final de semana é marcado por furto e roubo em Andradas

Na tarde desta sexta-feira (17/07) um adolescente foi vítima de furto na Vila Leite. De acordo com informações do boletim de ocorrências o fato aconteceu quando estava na rua João Ramos Pontes com o celular nas mãos. Ele percebeu que uma motocicleta ocupada por duas pessoas passou no local. Minutos depois a moto retornou e um dos ocupantes pegou o celular dele.

Outro crime aconteceu durante a noite, por volta das 20 horas. A polícia foi informada de um possível assalto em andamento em uma fábrica localizada no Jardim Mirante. Os militares encontraram o vigia e um cliente amarrados por cordas em um cômodo isolado.

Segundo o boletim de ocorrências, o vigia foi surpreendido por dois homens encapuzados e armados, aparentando revólveres de cal.38. Em seguida os ladrões abordaram a vítima de 59 anos, que estava em seu caminhão particular e roubaram dinheiro dele. Os ladrões vasculharam as dependências da empresa e fugiram não sendo mais localizados.

Outras informações na próxima semana no Telejornal Integração.