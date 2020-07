Presídio de Andradas realiza Campeonato de Futsal

O Presídio de Andradas realizou o 12º Campeonato de Futsal. Normalmente este evento esportivo acontece junto com os jogos de inverno no mês de julho, que tiveram que ser suspensos devido a pandemia. Apenas a unidade prisional pôde fazer a competição, seguindo todas as medidas de prevenção e enfrentamento. A Secretaria Municipal de Esportes forneceu bolas e medalhas.