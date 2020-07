ANTV nas eleições – Sorteio da ordem de apresentação das entrevistas dos presidentes de partidos

Entre os dias 22 de julho e 05 de agosto a ANTV abre espaço em sua programação para que os presidentes dos partidos políticos com representação em Andradas apresentem suas propostas para as eleições municipais. De acordo com o regulamento a ordem de apresentação foi definida por sorteio que aconteceu na tarde desta terça-feira com a supervisão do advogado Raul André Pasquini.Devido ao período de pandemia os vídeos foram produzidos pelos próprios representantes dos partidos, que atenderam as regras estabelecidas pela equipe de jornalismo. O convite foi feito com base na listagem disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde constam 14 partidos. Destes 11 aceitaram o convite. Os presidentes dos partidos Avante que é o Paulo Risso, PL representado por Enrico Delavia e PTB coordenado por Anderson Augusto Ribeiro justificaram a ausência. Vamos acompanhar agora o sorteio que aconteceu nos estúdios da ANTV.