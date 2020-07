Aumento de seis casos da Covid 19 em Andradas

Dados atualizados da Covid 19. Aumento de seis casos hoje. De acordo com o boletim dos novos confirmados, cinco resultados foram por teste rápido e um de modo particular. Duas pessoas estão no Hospital Santa Lúcia e apresentam estado estável. Dos três pacientes internados em Andradas, um foi transferido para Poços de Caldas e os outros dois aguardam autorização. Um deles está entubado.