Cônego Simão é homenageado no dia em que comemorou 25 anos de ordenação sacerdotal

O dia 22 de julho foi especial para o Cônego Simão Cirineo que completou 25 anos de ordenação sacerdotal. Alegre e muito querido por todos merecia uma recepção calorosa, Igreja lotada, com a presença dos fieis e amigos. Com as restrições impostas pela pandemia isto não foi possível, só que a data não passou em branco. O padre foi surpreendido com uma carreata e buzinaço.